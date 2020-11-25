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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
MUŞ - Yüksek kesimlere kar yağınca besiciler hayvanlarını ovaya indirdi

MUŞ - Yüksek kesimlere kar yağınca besiciler hayvanlarını ovaya indirdi

- Karla kaplı yüksek kesimler - Hayvanlardan görüntüler - Sürüyü karlı bölgeden getiren besiciler - Musa Güngörden'in konuşması - Yakup Güngürden'in konuşması Muş 'ta yüksek kesimlere kar yağınca besiciler hayvanlarını ovaya indirdiMUŞ (AA) - Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden Muş 'ta, yüksek kesimlere kar yağmasıyla besiciler hayvanlarını ovalara indirmeye başladı.
Hayvanlarını 2 bin 500 rakımlı Kurtik Dağı'nda besleyen besiciler, havaların soğuması ve yüksek kesimlere kar yağmasıyla otlakların bulunduğu alanlara yöneldi.Besici Musa Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerin yüksek kesimde olması nedeniyle etkili olan karın işlerini zorlaştırdığını söyledi.

Kar ve soğuk hava nedeniyle hayvanlarını otlatacak çayırların kar altında kaldığını aktaran Musa Güngör, şunları belirtti:"Geçimimizi hayvancılık yaparak sağlamaya çalışıyoruz. Köyümüz merkezden 45 kilometre uzaklıkta ve yüksekte. Bu nedenle kış şartları çok ağır geçiyor. Kar erken yağıyor ve soğuklar etkili oluyor. Köyün kırsalı karla kaplandığı için hayvanlarımızı otlatacak yer kalmadı. Bu nedenle ovaya inmek zorunda kaldık. Burada kar yağana kadar koyunlarımızı meralarda otlatacağız daha sonra yem ve saman vererek bahara kadar ovada kalacağız."Yakup Güngör ise köylerinde kış mevsiminin ağır geçtiğini belirterek, "Kısa süre sonra hayvanlarımız doğum yapmaya başlayacak. Yağışlar başladığı için hayvanlarımızı otlatacak mera kalmadı. Kışın işlerimiz zorlaşıyor. Bu nedenle ovaya göç etmek zorunda kalıyoruz. Ova biraz daha sıcak olduğu için yemden tasarruf ediyoruz." diye konuştu.

Muhabir Kış Mevsimi Yağan Hayvancılık Hayvan 

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