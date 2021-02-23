Muş Valiliğinden hizmete açılan '112 Acil Çağrı Merkezi' paylaşımı
Muş Valiliğinden hizmete açılan "112 Acil Çağrı Merkezi" paylaşımı - Hizmete giren 112 Acil Çağrı Merkezi'ni tanıtan klipMUŞ - Muş Valiliği, hizmete açılan "112 Acil Çağrı Merkezi" ile ilgili video paylaştı. Videoda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Muş Belediyesi İtfaiye Amirliği, AFAD ve Muş Orman İşletme Müdürlüğü personelleri "bize artık 112'nde ulaşabilirsiniz" mesajı verdi.
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