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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muş'ta yolu trafiğe kapatıp çevredekilere saldıran kişiyi polis ikna etti

Muş'ta yolu trafiğe kapatıp çevredekilere saldıran kişiyi polis ikna etti

- Saldırganın elindeki bıçakla dolaşması - Saldırganın ikna edilmesi - Saldırgana sağlık ekiplerinin müdahalesi - Ambulansın ayrılmasıMUŞ (AA) - Muş 'ta yolu trafiğe kapatıp bıçak ve taşla çevredekilere rastgele saldıran kişi, polisin ikna çalışması sonucu teslim oldu.Alınan bilgiye göre, ailevi problem yaşadığını iddia eden V.G, İstasyon Caddesi'nde çevredekilere saldırdı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.Ekiplerin 1 saatlik ikna çabası sonrası V.G, elindekileri bırakarak teslim oldu. Muş Devlet Hastanesine götürülen V.G, sağlık kontrolünün ardından ifade vermek üzere polis merkezine alındı.

Polis Polis Merkezi Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Irak 

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