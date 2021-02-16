Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Muş’ta süt kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu

Muş’ta süt kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu

- hayvanların ahırdan bırakılması

Lyon Hayvancılık Hayvan Irak 

- - hayvanların kendileri için hazırlanan samanları yemesi
- - hayvanlardan detay
- - kapıların açılmasıyla koşuşmaya başlayan kuzulardan detay
- - kuzuların sürünün içerisine karışması
- - annesini arayan kuzulardan detay
- - kuzuların annesini emmesi
- - genel detaylar
- - Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım Röp.
- - Sürü sahibi Saim Oğlağo Röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta yeni doğan süt kuzularının her sabah kapıların açılmasıyla annelerini bulmak için koşuşturmaları ortaya renkli görüntüler çıkarıyor. Merkeze bağlı Ağaçlık köyünde hayvancılık yapan besiciler, yeni doğan süt kuzularını günde 2 defa anneleriyle buluşturuyor. Küçükbaş hayvanların beslenmesinin ardından anneler yavrularını koku ve sesinden tanıyarak emziriyor. Kapıların açılmasıyla koşuşmaya başlayan kuzular, ortaya renkli görüntüler çıkarıyor. Kuzuların anneleriyle buluşmasında şirin görüntüler ortaya çıktığını anlatan Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, kentte küçükbaş hayvancılık sektörünün iyi bir durumda olduğunu ve Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin civarında hayvan sayısına sahip olduklarını söyledi.

Bugün de bu işletmeyi ziyaret etme sebebinin kuzuları anneleriyle buluşurken o anı izlemek olduğunu ifade eden Salkım, “Onların o şirin seslerini duymak güzel oldu. Kuzular sürünün içerisine girerken kokusuyla annelerini tanıyorlar. Bu da renkli bir görüntü oluşturdu, görsel bir şölen sundu” dedi Ağaçlık köyünde hayvancılık yapan sürü sahibi Saim Oğlağo ise “Hayvancılık yapıyorum. Yaklaşık 600-650 küçükbaş hayvanım var. Hayvanlarımın yarısı doğum yaptı, yarısı henüz doğum yapmadı. Doğan kuzular anneleriyle buluştuğu zaman bizde günün stresini onlara bakarak geçiriyoruz. Günümüz hayvan yemlemeyle, hayvanlara bakmakla geçiyor. Kuzu ve annelerin buluşması bize huzur veriyor, stres atıyoruz. Anne yavrusunu kokusundan, yavru annesini kokusundan tanıyarak emziriyor. Anneler kuzularıyla buluşunca güzel bir görüntü oluşuyor” diye konuştu.
(UU-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı