Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Muş’ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Muş’ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Cadde, sokak ve meydanlardan detay

Polis Polis Ekipleri 

-Boş sokaklardan detay
-Trafik ışıklarından detay
-Polis ekiplerinin denetiminden detaylar

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Saat 21.00’de başlayan kısıtlama ile evlerine çekilen vatandaşlardan geriye sessiz alanlar kaldı. İl genelinde denetimlerine devam eden polis ekipleri de cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor. (UU-)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement