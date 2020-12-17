Muş’ta cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

-Boş sokaklardan detay

-Trafik ışıklarından detay

-Polis ekiplerinin denetiminden detaylar



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Saat 21.00’de başlayan kısıtlama ile evlerine çekilen vatandaşlardan geriye sessiz alanlar kaldı. İl genelinde denetimlerine devam eden polis ekipleri de cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor. (UU-)



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