MUŞ - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
- Boş kalan cadde ve sokaklar - Kontrol noktasındaki ekiplerin denetimleri - Ambulansların caddedki seyri - Kapalı dükkanlar Muş Muş 'ta da Kovid - 19 ile mücadele kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklarda denetim yapan polis ekipleri, kısıtlamanın başladığını anonslarla vatandaşlara duyurdu. Sessizliğe bürünen kentte, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.
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