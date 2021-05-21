MUŞ - Sarı çiçeklerin arasındaki menderesler, görsel şölen sunuyor
- Sarı çiçekler arasındaki mendereslerin havadan drone ile görüntülenmesiMUŞ (AA) - Muş 'ta yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle derenin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor. Varto ilçesine bağlı Ünaldı Köyü kırsalında sarı çiçekler arasındaki menderesler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Havadan görüntülenen menderesler, doğal güzelliğiyle hayran bıraktırıyor.
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