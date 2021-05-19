MUŞ - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

- Site bahçesinde toplananlar - Ellerine Türk bayrağı alan çocuklar - İstiklal Marşı okunması - Balkonlardan İstiklal Marşına eşlik edilmesi - Çocuklardan Ada Özmen'in konuşması - Site sakini Esma Toplu'nun konuşmasıMUŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde, gençlik merkezlerinde, balkonlarda ve statlarda İstiklal Marşı okundu. Muş 'ta da vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlarına çıkarak Türk bayrakları açtı, İstiklal Marşı'nı okudu.Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde bir araya gelen çocukların da İstiklal Marşı'na eşlik ettiği gözlendi.
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