MUŞ - Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Muş Devlet Hastanesinden görüntüMUŞ (AA) - Muş 'un Korkut ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.Korkut'un Oğulbalı köyü mevkisinde sürücülerinin henüz kimlikleri belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.Kazada Mehmet Sıddık Aslan hayatını kaybetti, Veysel Aslan, Fehmi Yavuz, Ümit ve Fuat Kaya ağır yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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