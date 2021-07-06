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MUŞ - Buzdolabının patlamasıyla çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
MUŞ - Buzdolabının patlamasıyla çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

MUŞ - Buzdolabının patlamasıyla çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi



- İtfaiyenin olay yerinden ayrılması - Yanan evin bahçesi - Yangından dolayı harabeye dönen evin içerisinden bol detaylar - Yanan eşyalardan bol detay ve yangına sebep olduğu düşünülen buzdolabı detayı - Küçük Adar'ın her şeyden habersiz yanan ç.makinasi ile oynama detayı - Baba Hüseyin Çamlı konuşması detayı - Abi Hasan Çamlı'nın konuşması - Evin bahçesinden eşyalardan detay Muş 'ta buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldiMUŞ (AA) - Muş 'un Malazgirt ilçesinde, bir evin mutfağındaki buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı.Şekerbulak Mahallesi'nde, Hüseyin Çamlı'ya ait tek katlı evin mutfağında bulunan buzdolabı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.Patlamanın ardından evde yangın çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.Ev sahibi Çamlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın esnasında eşi Aynur, çocukları Baran (15), Yaren (12), Berkan (8) ve Adar Çamlı (3) ile evde bulunduğunu anlattı.Salonda oturdukları esnada buzdolabının patladığını dile getiren Çamlı, "Kendimizi zor kurtardık. Alevler yükseldiği gibi çocukları salonun penceresinden aşağı attım. Dışarı çıktığımda evin her tarafını alevler sarmıştı. Yangında evimiz kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 100 bin lira zarar meydana geldi. Şu anda çalışmıyorum. İnşaatlarda çalışarak kazandığım parayla bu evi yaptım." dedi.

Buzdolabı Yangın Altın Harabe Polis Ekipleri 

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