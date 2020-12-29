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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Muş buz kesti... Ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Muş buz kesti... Ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık manzaralar oluşturdu

- kırağı tutan ağaçlardan detay

Hava Sıcaklığı Kış Mevsimi Kar Yağışı Irak 

- - ağaç yaprakları ve dallarından detay
- - çam ağaçlarından detay
- - etrafı beyaza kaplayan kırağı örtüsünden detay
- - genel ve yakın detaylar
- - vatandaş Faik Aktaş Röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava ağaçlarda kırağı oluştururken ortaya çıkan kartpostallık manzara ise hayran bıraktı. Muş’ta hava sıcaklığı termometrelerde sıfırın altında 10 dereceyi gösterirken, etrafı beyaza bürüyen kırağı örtüsü ise güzel görüntüler oluşturdu. Ovada özellikle gece etkisini hissettiren dondurucu soğuklar, ağaç yaprakları ve dalların donmasına yol açtı. Soğuk hava bir yandan çileye dönüşürken bir yandan da eşsiz manzarası ile görenleri büyülüyor. Muş’ta kış mevsiminin belirli aylarda kendisini daha etkili hissettirdiğini ifade eden vatandaşlardan Faik Aktaş, şu anda o etkili aylardan birini yaşadıklarını söyledi.

Muş merkez ve ova arasında sıcaklık farkının sıfırın altında 7-8 derece olduğunu belirten Aktaş, “Şu an burası ovada yer alıyor. Ovada geceleri hava sıcaklığı eksi 15-20 dereceyi bulabiliyor. Görüldüğü gibi ağaçların kırağı tutması kartpostallık manzaraların oluşmasına neden olmuş durumda. Kış mevsiminin soğukluğu aynı zamanda mevsimin bu güzelliklerine de yol açabiliyor. Biz bu şartlar altında kış mevsimini geçireceğiz” dedi.
(UU-MSA-Y)
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