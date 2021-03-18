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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
MUŞ - Besicilerin zorlu mesaisi sürüyor

MUŞ - Besicilerin zorlu mesaisi sürüyor

- Kar üstünde hayvanlara ot verilmesi - Vatandaşın sırtında ot taşıması - Besici Çağdaş Tural ile röportaj - Kar üstünde otlayan hayvanlar - Muş 'ta besicilerin zorlu mesaisi sürüyorKışın çetin geçtiği Muş 'ta, yüksek rakımlı köylerde yaşayan besiciler, kar üzerinde hayvanlarını beslemeye devam ediyor.Varto ilçesine bağlı Doğanca ve Aşağıiçmeler köyündeki besiciler, zor şartlara rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.Besicilerden Çağdaş Tural, ilkbaharın yaklaşmasıyla besicilerin hayvanlarını meralarda otlatmayı planladığını ancak olumsuz hava koşullarının buna izin vermediğini belirtti.
Etkili olan yağışların planlarını bozduğunu anlatan Çağdaş, "Yerdeki kar erimişti. Hayvanlarımızı merada otlatma hazırlıklarına başlamıştık. Şimdi yine hayvanları karın üzerinde besliyoruz. Zorlu mesaimiz kaldığı yerden devam ediyor." diye konuştu.

Hayvan 

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