Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
MUŞ - Belediye Başkanı Feyat Asya, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

MUŞ - Belediye Başkanı Feyat Asya, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

MUŞ - Belediye Başkanı Feyat Asya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Belediye Başkanı Feyat Asya'nın fotoğrafları oylaması - Belediye Başkanı Feyat Asya ile röportaj Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıMUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Başkan Asya, makamında AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.Asya, yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Nehirde serinleme", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", Özkan Bilgin'in "Van'daki çığ felaketi" ve spor kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde " fotoğraflarını tercih etti. - "Dünyanın her yerinde AA logosunu görmenin mutluluğunu yaşadık"Asya, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından dünyanın farklı yerlerinden çekilen fotoğrafların yer aldığı oylamaya katıldığını söyledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Asya, şöyle konuştu:"Büyük bir emek ve hassasiyetle çekilen fotoğraflar arasında seçim yapmak bizim içinde zor oldu. 3 kategorideki fotoğraflar arasında oylamamızı yaptık. Bu anlamda emek veren başta ajans çalışanlarına ve yönetimine de bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyanın her yerinde Anadolu Ajansının logosunu görmenin sevincini ve mutluluğunu her zaman olduğu gibi yine yaşamış olduk."

Çığ Felaketi Logos Muhabir Felaket Hassasiyet 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement