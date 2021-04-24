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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mülteci ailenin evi alevlere böyle teslim oldu

Mülteci ailenin evi alevlere böyle teslim oldu

Yangından alevli görüntü

Sığınmacı Sığınma Cep Telefonu Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin yangına müdahale etmesi
-Polisin kalabalığı dağıtmaya çalışması
-Evi yanan anne Rağda K.’nın 3 yaşındaki oğlunu yanına alarak kaldırımda ağlamasından görüntü
-Kalabalık vatandaşlardan görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Alevlerin 2 katlı ahşap evi sardığı anlar kameralara yansıdı- Evi yanan aile fertleri yangın sonrası gözyaşlarına boğuldu AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da 3 kişilik mülteci ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap binada çıkan yangında sığınmacı ailenin eşyaları evle birlikte yanarak kül oldu. Aile üyelerinin yangın esnasında sokakta evin önünde oturmaları olsa bir facianın önüne geçerken, alevlerin yükselmesi ve panik anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, kent merkezi Dairecep mahallesi 33 sokaktaki 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim K., eşi ve 3 yaşındaki çocuktan oluşan mülteci ailenin yaşadığı binanın ikinci katından bir anda dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bırakırken, yangın birkaç dakika içinde ahşap katı sardı. Bu sırada sokakta evin önünde oturan aile üyeleri ise bir anda kaçışmaya başladı.
Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede ahşap evi böyle sardı Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatin sonunda alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın esnasında alevlerin yükseldiği anlar ise vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Büyük bir paniğin olduğu gözlenen olayda alevlerin kısa sürede ahşap evi nasıl sardığı ise görenleri dehşete düşürdü. Anne 3 yaşındaki oğlunu da yanına alarak gözyaşı döktü Yangın esnasında tesadüfen sokakta olduğu için olayı yara almadan atlatan anne Rağda K., 3 yaşındaki oğlu Muhammad K.’yı da yanına alarak oturduğu kaldırımda gözyaşı döktü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlaması olması rağmen toplanan kalabalığı dağıtmak için uzun süre uğraş verdi. Vatandaşları uyaran polis sosyal mesafe konusunda da anons yaparak evlerine gitmelerini istedi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda mülteci ailenin eşyalarının tamamı evle birlikte yanarken, itfaiye ve polis tarafından yangının nasıl çıktığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (GC-
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