Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mühürlenen lokalde kumar oynayan 11 kişiye 34 bin lira para cezası

Mühürlenen lokalde kumar oynayan 11 kişiye 34 bin lira para cezası

-emniyet kamerası-

Polis Para Cezası Akalan Kamera 

-Polisin iş yerine girmesi
-İş yeri içi
-Ele geçirilen malzemeler

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta mühürlenen lokalde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye pandemi kurallarını ihlalden toplam 34 bin 650 lira cezai işlem uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İsmetpaşa Mahallesi'nde bir dernek lokalinin mühür fekki yapılarak tekrar faaliyette olduğu ihbarı üzerine polis tarafından baskın düzenlendi.
Polis baskınını haber alan şahısların bir kısmının merdiven boşluklarına ve koridorlara saklandığını gören ekipler, 11 şahsı yakaladı. Pandemi kurallarını ihlalden 11 kişiye toplam 34 bin 650 lira idari para cezası kesilirken, haklarında adli işlem yapılacağı öğrenildi.Kapalı olması gereken ve mühür bozup faaliyetine devam eden dernek lokali ise tekrar mühürlendi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement