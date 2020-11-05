Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Muğlalı itfaiyeci, depremin vurduğu İzmir'de 16 yaşındaki genç ve köpeğini enkazdan nasıl kurtardıklarını anlattı

Muğlalı itfaiyeci, depremin vurduğu İzmir'de 16 yaşındaki genç ve köpeğini enkazdan nasıl kurtardıklarını anlattı

- İtfaiye ekibinin Muğla 'ya gelişi - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Çavuşu Muhammet Kara'nın açıklaması - Gelen araçların dezenfekte edilmesiMUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesince İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmalarına destek için gönderilen 19 kişilik itfaiye ekibi kente döndü.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmalara katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Çavuşu Muhammet Kara, RIza Bey Apartmanında 16 yaşındaki İnci Okan'ın ve köpeğini nasıl kurtardıklarını anlattı.Kara, şunları kaydetti:"Çalışmalar sırasında Rıza Bey Apartmanının üçüncü katında hayatta olan bir kişi olduğunu öğrendik. İnci Okan'a üçüncü kattan ulaşamadığımız için ikinci kattaki dar bir alandan tek kişinin çıkabileceği yerden tünel oluşturduk. 14 - 15 metrelik bu alandan geçerek Okan'a ulaştık. Kendisiyle ilk teması kurduktan sonra sorular sorduk. Okan'a ulaştığımız anda köpeği ortaya çıktı. Köpeği kurtarmamızın ardından Okanı da kurtardık."Açıklamada Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ise, deprem haberiyle seferber olduklarını belirterek, "Bölgeden gelen umutlu haberler herkesin yüzünü güldürdü. Ekibimiz de güzel bir çalışma ortaya koydu. Ekiptekilere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği kurtarılmıştı.

Deprem Kabil Şili Umutlu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Kilometrelerce Uzakta En Acı TörenKilometrelerce Uzakta En Acı Tören
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı