MUĞLA - Sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu - Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü
- Fethiye Ölüdeniz'in drone ile görüntülenmesi - Ölüdeniz'in turkuaza dönen rengi - Denizde oluşan dalgalarMUĞLA - Muğla 'nın kıyı ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. - Ölüdeniz turkuaz renge büründüFethiye ilçesinde de sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle ilçede olumsuzluk yaşanmazken dünyaca ünlü Ölüdeniz, turkuaza renge dönüştü. Sahile vuran dalgalar ile denizin turkuaz rengi eşsiz bir manzara oluşturdu.Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, bölgede yağışların salıya kadar aralıklara devam edeceğini bildirdi.Metrekareye 105 kilogram yağış düştüğü ölçülen Ula ilçesinde de rüzgarın hızı saatte 51 kilometreyi buldu.
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