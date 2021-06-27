MUĞLA - Marmaris'teki orman yangınına müdahaleye giden itfaiye aracı otomobille çarpıştı: 5 yaralı
- Kaza yapan araç ve itfaiyeden görüntüler - Ambulansın kaza yerine gelişiMarmaris'teki orman yangınına müdahaleye giden itfaiye aracı otomobille çarpıştı: 5 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale için giden Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracının otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Merkez ilçe Menteşe'den Marmaris'teki orman yangınına müdahale etmek amacıyla yola çıkan itfaiye araçlarından birisi, Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta 34 SG 7789 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada itfaiye aracı kaldırıma çıkarken otomobil metrelerce sürüklendi.Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada 3 itfaiye eri ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım