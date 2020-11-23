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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıktı

MUĞLA - Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıktı

- Marmaris plajları - Plajda güneşlenen vatandaşlar - Denize giren vatandaşlar - Sahilde yürüyen vatandaşlarMUĞLA - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle yeniden sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, kendilerine tanınan sürede Muğla 'da güzel havanın tadını çıkardı. Marmaris'te sahil bandında yürüyüş yapanlar, dışarıda olmanın keyfini çıkardı. Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle parklardaki ağaçların altında oturmayı tercih etti.

Koronavirüs 

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