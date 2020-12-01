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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
MUĞLA - Kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbeden 2 zanlıdan biri yakalandı

MUĞLA - Kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbeden 2 zanlıdan biri yakalandı

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Şüphelinin adliyeye sevki Muğla 'da kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbeden 2 zanlıdan biri yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde bıçak tehdidiyle ağzını bantlayıp ellerini kelepçeledikleri kadının altınlarını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.Polise başvuran E.A, evinin bahçesinde tanımadığı iki kişinin bıçak zoruyla ağzını bantlayıp ellerini plastik kelepçeyle bağladıklarını, daha sonra üzerindeki altın zincir ve bilekliğini çalıp kaçtıklarını söyleyerek şikayette bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Oluşturulan özel ekip, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yürütülen teknik ve fiziki takibini ardından şüphelilerin M.A ve N.E. olduğu belirlendi.Düzenlenen operasyonda M.A. gözaltına alındı.Polis ekipleri, diğer zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

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