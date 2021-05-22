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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MUĞLA - İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

MUĞLA - İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeler yapmasıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.Soner Göl (48) idaresindeki 48 HV 359 plakalı motosiklet, Cami Mahallesi'nde, A.B'nin (40) kullandığı 48 PM 611 plakalı motosikletle çarpıştı.Kazada yaralanan Göl ile A.B. sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Göl, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.A.B'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastane Sağlık Ekipleri 

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