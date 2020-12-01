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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
MUĞLA - Hakkında 52,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

MUĞLA - Hakkında 52,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

- Zanlının sağlık kontrolünden çıkarılması Muğla 'da, hakkında 52,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 52 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.Fethiye Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 15 ayrı suçtan 52 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki R.K'nin, Paşalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.Ekipler, R.K'yi yakaladı.Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Akalan Firari Hükümlü Hapis Cezası Harekete Geç Trol 

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