MUĞLA - Hakkında 52,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
- Zanlının sağlık kontrolünden çıkarılması Muğla 'da, hakkında 52,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 52 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.Fethiye Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ile Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 15 ayrı suçtan 52 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki R.K'nin, Paşalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.Ekipler, R.K'yi yakaladı.Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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