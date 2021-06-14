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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Fethiye'de telesiyej hattına dolanan paraşüt pilotu ve yolcusu kurtarıldı

MUĞLA - Fethiye'de telesiyej hattına dolanan paraşüt pilotu ve yolcusu kurtarıldı

- Telesiyej hattına dolanan yamaç paraşütü pilotuMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, teleferikteki telesiyej hattına dolanan yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu kurtarıldı.Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a yolcusuyla çıkan bir yamaç paraşütü pilotu, hazırlıklar sonrası uçuş yaptı.Kalkışın ardından paraşüt, 1700 metre pistinden sonra başlayan telesiyej hattına dolandı.Görevliler tarafından kurtarılan ikilinin hafif yaralandığı belirtildi.

Yamaç Paraşütü Teleferik 

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