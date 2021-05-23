MUĞLA - Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
- Drone görüntüsü - Fethiye Ölüdeniz'den görüntüMUĞLA (AA) - Muğla kent merkezinin yanı sıra turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Milas'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor. Muğla ’nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz sahilinde kısıtlamadan muaf turistler denize girip güneşlendi.
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