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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Evlerin arasındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA - Evlerin arasındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

- Binaların arasındaki otluk alan (drone) - İtfaiyenin yangına müdahalesi (drone)Evlerin arasındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde evlerin arasında kalan otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Burgaz Mahallesi Turunçluk mevkisinde evlerin arasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangına Müdahale Trol 

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