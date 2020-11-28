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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

MUĞLA - Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

- Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza - Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Muğla 'da ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi öldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi ölü 2 kişi yaralandı.O.U.'nun (16) kullandığı 20 ACE 127 plakalı otomobil, Gündoğan - Yalıkavak kara yolunda refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti.Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İlkim İ. (15) ve Burçak Ç. (15) yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.İlkim İ, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Güçleri Güvenlik Kamerası Ehliyetsiz Sürücü 

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