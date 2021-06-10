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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da otomobilin devrildiği kaza anı güvenlik kamerasında

MUĞLA - Bodrum'da otomobilin devrildiği kaza anı güvenlik kamerasında



Bodrum'da otomobilin devrildiği kaza anı güvenlik kamerasındaMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin devrildiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 CAT 95 plakalı otomobil, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı.Sağa sola savrulduktan sonda kaldırıma çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.Birkaç kez takla attıktan sonra dönen araçtan kendi imkanıyla çıkan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kamera Güvenlik Kamerası 

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