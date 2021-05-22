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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği otel için kapatma cezası verildi

MUĞLA - Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği otel için kapatma cezası verildi

- Otelde düzenlenen eğlenceBodrum'da Kovid - 19 tedbirlerinin ihlal edildiği otel için kapatma cezası verildi - Otelin Güvenli Turizm Sertifikası iptal edildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri ihlal edilerek eğlence düzenlenen otel için kapatma cezası verildi.
Polis ile Bodrum Turizm Danışma Bürosu denetim ekipleri, ilçedeki bir otelde eğlence düzenlendiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.Oteldeki 130 kişinin Kovid - 19 tedbirlerini ihlal edip canlı müzik eşliğinde eğlendiği belirlendi.Bunun üzerine Güvenli Turizm Sertifikası iptal edilen otel için kapatma cezası verildi.
İlçedeki otellerde denetimlerin sürdürüldüğü bildirildi.

Koronavirüs Bild 

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