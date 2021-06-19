MUĞLA - Bodrum’da başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
- İtfaiye ekiplerinin başı konserve kutusuna sıkışan kediyi kurtarmasıMUĞLA (AA) - Muğla’nın Bodrum ilçesinde, başı teneke kutuya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yalıkavak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, bir kedinin başının teneke kutuya sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, bölgeye gitti.Ekipler, konserve kutusunu keserek kediyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kedi doğal ortamına bırakıldı.
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