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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MUĞLA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

MUĞLA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

- Polislerin kadınlara karanfil ve Kadın Acil Destek Uygulaması kitapçığı vermesi - Kadın Acil Destek Uygulaması hakkında vatandaşların bilgilendirilmesiMUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadınlara karanfil verdi.Bodrum Belediye Meydanı ve çevresindeki etkinlikte, Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) anlatıldığı kitapçıklar dağıtıldı.Vatandaşlar, KADES ile ilgili bilgi de veren polislere teşekkür etti.

Polis 

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