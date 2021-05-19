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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MSB: 'PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi”

MSB: 'PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi”

Pençe operasyonlarından görüntüler

( ANKARA ) MSB: "PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi” ANKARA

Sosyal Medya Terör Örgütü 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe operasyonları kapsamında PKK’ya ait mağaralarda ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntülerini paylaştı. MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK’ya ait mağaraların içerisinde ele geçirilen silah ve mühimmatların videosu paylaşılarak, “Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.
(ÖMR-BC -
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