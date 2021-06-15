MSB: “Güzel Şuşa’yı işgalden kurtaran Kahraman Azerbaycan Ordusunu selamlıyoruz”
- Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoANKARA - Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev’in tarihî bir ziyaret gerçekleştirdikleri güzel Şuşa’yı Tek Vatan Harekâtı ile işgalden kurtaran Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve kahraman Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz.
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