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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MSB:'F-16 uçaklarımız ile ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır.'

MSB:'F-16 uçaklarımız ile ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır.'

-Paylaşımdan görüntü

( ANKARA ) MSB:"F-16 uçaklarımız ile ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır." ANKARA

Sosyal Medya 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarının ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi yaptığı, aynı zamanda KC-135R tanker uçağı ile de havada yakıt ikmal desteği sağlandığını açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa K.lığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır" denildi. (BC -
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