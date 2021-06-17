MSB:'F-16 uçaklarımız ile ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır.'



- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarının ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi yaptığı, aynı zamanda KC-135R tanker uçağı ile de havada yakıt ikmal desteği sağlandığını açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa K.lığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD’nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır" denildi. (BC -

