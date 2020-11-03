- MSB:'Doğu Akdeniz’de, Türk Deniz Kuvvetleri Türkiye Bayrağı unsurları ile ABD , Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli Bulgaristan , İspanya , Romanya gemilerinin katılımı ile icra edilen MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı
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( ANKARA ) - MSB:"Doğu Akdeniz’de, Türk Deniz Kuvvetleri Türkiye Bayrağı unsurları ile ABD , Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli Bulgaristan , İspanya , Romanya gemilerinin katılımı ile icra edilen MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor."
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