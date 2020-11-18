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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
MSB: '8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi'

MSB: '8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi'

Operasyon görüntüleri

( ANKARA ) - MSB: "8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi" ANKARA

Dolar Gesi 


- Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde insansız hava araçları ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin, sızma amacıyla açtıkları tünel içerisinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca operasyona ait görüntüler de paylaşıldı. (UTK-
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