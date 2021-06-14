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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Motosikletteki kadının davranışı 'pes' dedirtti: Kızını dizinin üzerinde seyahat ettirdi

Motosikletteki kadının davranışı 'pes' dedirtti: Kızını dizinin üzerinde seyahat ettirdi

Motosiklet ve arkasında bulunan kadın çocuk detay

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

Uttu 


- Antalya’da sürücüler tarafından sık kullanılan bir caddede motosikletin arkasında oturan kadının davranışı adeta ‘pes’ dedirtti. Eşi ile seyahat eden kadın, 10 yaşındaki kızını elinin arasına alarak dizinin üzerinde ayakları sallanır şekilde kilometrelerce yol gitti. Kızın zaman zaman ellerini sallayarak çırpınması ise korkuttu. Olay, Muratpaşa İlçesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde şehir merkezine doğru ilerlemekte olan motosiklet sürüşücüsü arkasına eşini de oturttu. Eşi ise yanında bulunan yaklaşık 10 yaşındaki kızını, motosiklette kucağına almak yerine yan tarafına dizinin üzerine oturtarak seyahat etti. Kızın ayaklarının yerde sallanıyor olması ve annenin sadece elleri ile tutması diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Kızın zaman zaman ellerini sallayarak çırpınması ise yükleri ağıza getirdi. Hem kızının canını hem de diğer sürülerin güvenliğini tehlikeye atan adam, bir süre daha cadde üzerinde seyir ettikten sonra gözden kayboldu.
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