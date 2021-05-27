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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklette 'koyun koyuna' yolculuk

Motosiklette 'koyun koyuna' yolculuk

motosikletteki koyun

Kamera 

-motosikletteki şahıslar
-trafikte ilerlemesi
-koyunun etrafı izlemesi

( ŞANLIURFA ) Motosiklette "koyun koyuna" yolculuk- Koyunun motosikletle yolculuğu kamerada ŞANLIURFA

- (Özel) Şanlıurfa’da iki kişinin aralarına aldıkları koyunu motosikletle götürmeleri kameralara yansıdı. Şanlıurfa’da kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Trafikte ilerleyen bir motosikletteki iki kişi aralarına aldıkları koyunla birlikte yolculuk etti. Trafiğin en işlek olduğu Haliliye İlçesine bağlı Cumhuriyet Caddesinde ilerleyen motosiklet daha sonra gözden kayboldu. (Şİ-SD-
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