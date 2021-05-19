Motosikletliler Artvin'de Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret etti

-Türkiye'nin en büyük Atatürk Heykel Ziyareti

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( ARTVİN )- Motosiklet tutkunlarından Atatürk’e ziyaret ARTVİN



- Artvin’de motosiklet tutkunları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej gerçekleştirdi. Kortej Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelini ziyaretin ardından son buldu. Artvin’de Motosiklet Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej gerçekleştirdi. Çayağzı Mahallesinde bir araya gelen grup, motosikletlerine bağladıkları Türk bayrakları ile birlikte, kornolar eşliğinde şehir turu attılar. Yaklaşık 100 motorcu daha sonra Artvin Atatepe’de bulunan Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelini ziyaret ederek fotoğraf çekindiler. (CU-EK

