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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Motosikletli şahsın çocuk kaçırma teşebbüsü ihbarı korku ve paniğe sebep oldu...Olay anı kamerada

Motosikletli şahsın çocuk kaçırma teşebbüsü ihbarı korku ve paniğe sebep oldu...Olay anı kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

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-Olayın olduğu sokak
-Polis ekipleri
-Çocuğun görüntüsü
-Çocuğun olayı anlatması
-Polisin çocuğu motosiklete bindirmesi
-Diğer çocuklar ile röportaj
-Vatandaş ile röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da motosikletli bir kişinin sokakta oynayan 6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya teşebbüs ettiği ihbarı polisi alarma geçirirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesinde oynayan çocuklardan 6 yaşındaki B.A. sitenin bahçesinden dışarı çıktı. Bu sırada B.A.'nın yanına motosiklet ile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi çocuğu yanına çağırınca çocuk panik içinde korkup kaçtı. Çocuğun motosikletli bir kişi tarafından kaçırılmak istendiği ihbarı polise alarma geçti. Olay yerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü resmi ve sivil ekipler ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri sevk edildi. Motosikletin gelmesi ve çocuğun motosikletliden kaçma anı ise sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yunus ekipleri korku yaşayan 6 yaşındaki çocuğu motosikletin üzerine bindirip ona şefkat gösterip moral vermeye çalıştılar. Polis olayın yanlış anlaşılma mı yoksa kaçırmaya teşebbüs mü olduğunu araştırıyor.
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