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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Motosikletli kuryenin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Motosikletli kuryenin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Alkollü Sürücü Adli Kontrol Bilirkişi Raporu Şüpheli Araç Polis Ekipleri 


- Üsküdar’da yol kenarında bulunan motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olan ve adli kontrolle serbest kaldıktan sonra itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan araç sürücüsü O.E., “Taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklandı. Şüpheli sorgusunda, olay sırasında alkollü olmadığını söyledi.

Üsküdar’da 4 Nisan’da alkollü olduğu iddia edilen O.E., araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında motoruna binmek üzere olan motosikletli kurye Serdar Bedir’e (36) çarpmış, kazada kurye hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış ve 6 Nisan’da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yeniden gözaltına alındı Savcılığın itirazı üzerine şüpheli araç sürücüsü O.E. yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Alkollü olmadığını öne sürdü Şüpheli O.E. sorgusunda, “Pişmanım. Pazar günü olay yaşandı. Olay sırasında alkol almadım. Bir gün öncesinde alkol almıştım. Her ne kadar dosyadaki beyanlarda olaydan önce alkol aldığım söylenilse de alkol almamıştım. Araçtakilerle herhangi bir husumetim yoktur. Neden böyle bir beyan verdiklerini bilmiyorum. Ben arkadaşıma ambulansı aramasını söyledim. Polisler geldiğinde olay yerindeydim” dedi.
Bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan şüpheli tutuklandı Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, araçta bulunan diğer şahısların şüphelinin olay sırasında alkollü olduğuna dair beyanları, şüphelinin asli kusurlu olduğuna ilişkin alınan bilirkişi raporunu göz önünde bulundurarak O.E.’nin “Taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanmasına hükmetti.
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