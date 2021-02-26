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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Motosikletli kişiye vurup kaçan otomobil sürücüsü yakalanınca,' Ehliyetim yok, ceza yememek için kaçtım' dedi

Motosikletli kişiye vurup kaçan otomobil sürücüsü yakalanınca,' Ehliyetim yok, ceza yememek için kaçtım' dedi

Yaralının ambulans içerisindeki görüntüsü

Uyuşturucu Polis Merkezi Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Motosikletten genel ve detay görüntüler
-Sürücü Cumali A.’nın görüntüsü
-Motosiklete çarpan otomobilden genel ve detay görüntüler
-Üzerinden uyuşturucu çıkan Tuğrul A.’nın gözaltına alınması
-Satışa hazır haldeki uyuşturucu maddeden görüntü
-Yakalanan diğer şüpheli İsmali Hakkı Y.’nin görüntüsü

( ADANA ) Motosikletli kişiye vurup kaçan otomobil sürücüsü yakalanınca," Ehliyetim yok, ceza yememek için kaçtım" dedi- Kazaya karışan otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan 2 kişi sürücüyle birlikte kaçtığı sırada ara sokaklarda yakalandı- Yakalanan şüphelilerin birinin üzerinde satışa hazır halde kubar esrar ele geçirildi ADANA

- Adana’da otomobil sürücüsü aracıyla motosikletli bir kişiye çarpıp kaçtı. Peşinde polisin olduğu fark eden sürücü ve içinde bulunan 2 kişi aracı terk edip yaya olarak kaçmaya devam ettikleri sırada kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü, ehliyeti olmadığı ve ceza yememek için kaçtığı söyledi.

Kaçan şüphelilerden birinin üzerinde de satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Cumali A. kullandığı 01 DGL 68 plakalı otomobili ile Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Karaaafat Caddesi üzerinde Oğulcan Y. idaresindeki 01 RF 364 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Oğulcan Y. motosiklet üzerinden düşerek yere savruldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Oğulcan Y. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklete çarpan Cumali A. durmayarak kaçmaya başladı.
Kaza sırasında devriye gezen polis ekipleri kaçan aracın peşine düştü. Cumali A., Necip Fazıl Bulvarı üzerinde aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı.
Araç içerisinde bulunan Tuğrul A. ve İsmail Hakkı Y.’de yaya olarak kaçtı. Polis çevrede yaptığı arama çalışmalarında sürücü ve kaçan 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Yakalanan sürücü Cumali A.,” Ehliyetim olmadığı ve ceza yememek için kaçtım” diyerek kendisini savundu. Yakalanan diğer şüphelilerden Tuğrul A.’nın üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü.
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