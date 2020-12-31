Motosikletiyle bariyerlere çarpan spor eğitmenine yoldan geçen doktor müdahale etti

-Vatandaşların müdahalesi

-Doktorun müdahalesi

-Motosikletlilerin trafik akışını sağlaması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Ambulansa kaldırılması

-Röportaj

-Oluşan trafik

-Genel ve Detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Şişli’de motosikletle bariyerlere çarparak yere savrulan spor eğitmeni yaralandı- Acı içerisinde yerde kıvranan eğitmene yoldan geçen doktor müdahale etti İSTANBUL



- Şişli’de motosikletle seyir halinde olan kişisel spor eğitmeni, hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu yere savrularak yaralandı. Acı içerisinde yerde kıvranan eğitmene ilk müdahaleyi yoldan geçen bir doktor yaptı. Motosikletlilerin seferber olduğu olayda yaralı eğitmen hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Akar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde motosikletle cadde üzerinde Dolmabahçe Tüneli istikametine seyir halinde olan kişisel spor eğitmeni Nuraydın Özkaya, hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Özkaya çarpma sonucu motosikletten düşerek yere savrulması sonucu yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine seyrettiği esnada yaralı gören vatandaşlar da yolu keserek ikinci bir kaza ihtimaline karşı trafik kontrolünü sağladı. Yoldan geçen doktor müdahale etti O esnada yoldan geçen bir doktor ise yaralı eğitmene ilk müdahaleyi yaptı. Motosikletli sürücüler ise, yardım amaçlı durup spor eğitmeninin yanında beklediği görüldü.

Üst geçitten geçen vatandaşlar da yaşananlar izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından spor eğitmenini Özkaya ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. “Kırığım var dediği için dokunmadık, yoldan geçen doktor müdahale etti” Olay sonrası ilk müdahaleyi eden Onur Duman, “Söylediği kadarıyla bariyere çarpmıştı. Benim ilk yardım eğitimim vardı. Arabayı çektik diğer arkadaşım trafik akışını düzenledi.

Bende ambulansı aradım. Yerinden hareket ettirmedik. Ambulansın gelmesini bekledik. Kırığım var dediği için çok müdahale etmedik. Arkaya bir araba daha durdu. O araçtaki ise doktordu. O zaten müdahale etti” dedi.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.



loading...