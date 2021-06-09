Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Motosikletine fazla yük atan sürücüsü hem kendini hem trafiği tehlikeye attı

Motosikletine fazla yük atan sürücüsü hem kendini hem trafiği tehlikeye attı

Motosikletten detay ve genel görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL)- Aşırı yük nedeniyle dikiz aynalarını göremeyen motosiklet sürücüsü cep telefonu kamerasına yansıdı İSTANBUL

Trafik Kuralları Can Güvenliği Cep Telefonu Göreme Motosiklet Sürücüsü 


- E-5 Karayolunda seyir halinde olan ve motosikletine aşırı yük yükleyen motosiklet sürücüsü hem kendi can güvenliğini hem de trafiği tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiği riske atan görüntü E-5 Karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa Mevkiinde kayda geçti. Ankara istikametine doğru seyir halinde 34 MN 0572 plakalı motosiklet aşırı yükünün olmasından dolayı trafiği riske attı. Aşırı yükün olduğu motosiklet sürücüsünün dikiz aynalarının kapalı olması sebebiyle hem kendi güvenliğini hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosikletin aşırı yükten dolayı dikiz aynalarını kontrol edemediği ve denge sorunu yaşadığı görüldü.
Motosiklet sürücüsü trafik kurallarına uymayarak Ankara istikametine seyir etmeye devam etti. (DH-YM
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement