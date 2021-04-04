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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Motosiklete yüzüstü yatıp akrobasi yaptılar polisi görünce yaya olarak kaçtılar

Motosiklete yüzüstü yatıp akrobasi yaptılar polisi görünce yaya olarak kaçtılar

Arşiv görüntüler

( ANTALYA )- Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan motosikletle ölüme davetiye çıkardılar- Bırakıp kaçtıkları motosikletler trafik otoparkına çekildi ANTALYA

Polis Kamera Cep Telefonu Irak Tehlikeli Yolculuk 


- Antalya’da kasksız iki genç motosikletlerini kask olmadığı halde yüzüstü yatarak kullanması tehlikeye davetiye çıkardı. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometre ulaşan tehlikeli yolculuk, gençlerin uygulama noktasındaki polisleri görmesiyle son buldu. Kimliği belirsiz gençlerin bırakıp yaya olarak kaçtıkları motosikletler trafik oto parkına çekildi. Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, Antalya’da iki ayrı motosikletli gencin hayatlarını hiçe sayarak karayolunda yaptıkları akrobasi hareketi pes dedirtti. Aksu’dan Antalya yönüne plakasız ve kasksız motosikletleriyle giden iki sürücü, bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü uzanarak kullanan iki gencin hızının zaman zaman 70 kilometreyi geçtiği görüldü.
Sürücülerinden birinin o şekilde motosikleti tek elle kullandığı anlar da görüntülendi. İki sürücünün yüzüstü yatarak motosikletle seyir halinde olduğunu gören sürücüler o anları ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Aksu ilçe merkezine kadar şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuk yapan iki genç daha sonra gözlerden kayboldu. Uygulama noktasını görünce motorları bırakıp yaya olarak kaçan gençler kayıplara karışırken motosikletler trafik görevlilerince otoparka çekildi. Motosikletlerin, yapılacak işlemin ardından sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. (İA-
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