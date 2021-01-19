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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu kaza kamerada

- Motosikletlinin geçişi

İlk Müdahale Polis Hastane Kamera Motosiklet Sürücüsü 

-- Kaza anları karşıdan görüntü
-- Kaza anları yandan görüntü
-- Çevredekilerin koşturmacası
-- Trafik polislerinin çalışması

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Muratlı İlçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza kameralara yansıdı. Motosikletli sürücünün metrelerce uçtuğu anlar saniye saniye kaydedildi. Olay, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde İstiklal-Kurtpınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.S.’nin yönetimindeki motosiklet, T.C. isimli sürücünün idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu. Çarptığı otomobilin üzerinden uçup diğer tarafa düşen motosikletli sürücünün o anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak, sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gören motosiklet sürücüsü, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi. (MÇ-
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