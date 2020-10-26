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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsü ters yönden gelen otomobilin altında kaldı

Motosiklet sürücüsü ters yönden gelen otomobilin altında kaldı

olay yeri

Hastane Sağlık Ekibi Karya Akaryakıt İstasyonu Motosiklet Sürücüsü 

-motosiklet ve araç

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen otomobilin çarparak sürüklediği motosikletin sürücüsü yaralandı.Kazanın ardından motosiklet sürücüsünün elindeki poşette bulunan ayranlar yola saçıldı. Kaza, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ters yönden akaryakıt istasyonu istikametine gitmekte olan Ali S. Y.n’in kullandığı 07 ALV 843 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, Akaryakıt istasyonu istikametinden gelen Cengiz Sönmez’in kullandığı 07 ALH 308 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, asfaltta sürüklenen motosikletin sürücüsü Cengiz Sönmez, kolu motosikletin altında kalarak ağır yaralandı. Sönmez, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (AK-
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