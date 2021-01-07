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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet kazasında ölen gencin üzerinden sahte polis kimliği çıktı

Motosiklet kazasında ölen gencin üzerinden sahte polis kimliği çıktı

- Hastaneden detay ve genel görüntü

Sahte Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

--Şahsın üzerinden çıkan sahte polis kimliğinin fotoğrafı

( İZMİR ) - İZMİR

- İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre kaza saat 20.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Seferihisar çıkışı civarında meydana geldi. İddiaya göre motosiklet üzerinde seyir halinde olan Günay Avar (21) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek sürüklendi. Yolda metrelerce savrulan Avar'ı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, yolda çevre güvenliğini sağladı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Avar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üzerinden sahte polis kimliği çıktı Öte yandan kazada yaralanarak hastaneye sevk edilen Günay Avar isimli gencin üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öne sürüldü. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (AÇ-
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