Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet kaza yapan araca çarptı, sürücü arka camdan içeriye girdi

Motosiklet kaza yapan araca çarptı, sürücü arka camdan içeriye girdi

-Kaza yerinden görüntüler

Polis Hastane Kadın Polis Ticari Araç Motosiklet Sürücüsü 

--Yaralıya müdahaleler
--Detaylar

( AYDIN ) - AYDIN

- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaza yapan iki otomobili görmeyen alkollü motosiklet sürücüsü duran araca çarparak arka camdan içeriye girerek ağır şekilde yaralandı. Kaza, Güvercinada Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ABD 501 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre şerit değiştirince karşı yönden gelen 09 BE 331 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 09 ABD 501 plakalı hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilmek üzere ambulansın beklendiği sırada Liman istikametinden hızlı bir şekilde gelen Harun H. D. (30), yönetimindeki 09 AFA 983 plakalı motosiklet kaza yapan araçlardan birine çarptı. Hafif ticari araca hızla çarpan motosiklet sürücüsü arka camdan içeriye girdi. Yüzünde kesikler oluşan motosiklet sürücüsü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil kazasında ise yaralanan yabancı uyruklu bir kadın polis otosuyla hastaneye götürüldü. Motosiklet sürücüsünün hastanede yapılan testinde ise 119 promil, yabancı uyruklu kadında ise 199 promil alkol çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (EK-OD-
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement