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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

-Kaza anı güvenlik kamerası

( BİLECİK ) BİLECİK

İlk Müdahale Jandarma Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 


- Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgilere göre Bilecik'in Vezirhan beldesinden kent merkezine seyir halindeki plakasız motosiklet sürücüsü T. A., Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı önüne geldiğinde önünde seyreden E. S. yönetimindeki 11 AJ 790 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü T.A. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşanan kaza belde girişlindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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